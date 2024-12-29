FT: Польща обіцяє перекрити кордон із Білоруссю

Польща має намір завершити будівництво прикордонної стіни і перекрити кордон з Білоруссю до наступного літа, щоб зупинити приплив мігрантів, який Варшава називає гібридною війною Росії.

Про це пише Financial Times.

Додаткові інфраструктурні роботи вздовж 400-кілометрового східного кордону, про які уряд Дональда Туска оголосив на початку цього року, планується завершити до середини 2025 року, сказав Мацей Дущик, заступник міністра у справах міграції Польщі. Після завершення будівництва «безпека кордону буде близька до 100 відсотків, наскільки це можливо», – сказав він.

Польща почала будувати прикордонну стіну наприкінці 2021 року, коли білоруський режим президента Олександра Лукашенка вперше сприяв прибуттю тисяч мігрантів до Польщі та сусідніх країн Балтії. Багато хто з цих мігрантів отримав спонсорські квитки і візи, щоб долетіти з Близького Сходу й Африки до Москви або Мінська, а потім автобусом дістатися до польського кордону.

Туск, який вступив на посаду рік тому, поставив боротьбу з «гібридною війною» Росії на перше місце свого порядку денного, включно з розширенням і відправленням додаткових військ у буферну зону вздовж кордону з Білоруссю. Його уряд встановлює камери нічного бачення і тепловізори, будує нову дорогу для патрулювання кордону і зміцнює п’ятиметровий сталевий паркан, збудований 2022 року. Польща витрачає понад 2,5 млрд злотих (587 млн євро) на зміцнення кордону, половину з яких виділяє уряд Туска, сказав Дущик.

«Цей штучно створений міграційний маршрут буде закрито наступного літа, я сподіваюся і вірю в це», – сказав Дущик. Проте, за його словами, Варшава має бути готовою до нових спроб Лукашенка «ескалювати конфлікт» і саботувати укріплену прикордонну інфраструктуру Польщі.

Варшава також закликала партнерів по ЄС зробити фінансовий внесок в окремий військовий проект під назвою «Східний щит», названий частиною власного захисту Європи від подальшої російської агресії. Туск виділив 10 мільярдів злотих на цей проєкт, що включає нові системи повітряного спостереження, протитанкові загородження та рови, – з польського оборонного бюджету, який наступного року сягне 4,7 відсотка ВВП, що є найвищим показником у НАТО.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше цього місяця заявила, що Брюссель виділить 170 млн євро країнам, які є сусідами з Росією і Білоруссю, щоб протистояти «гібридним загрозам від неприйнятного використання Росією і Білоруссю зброї міграції».

Найближчими місяцями Варшава також побудує нову дорогу до російського ексклаву Калінінград, що дасть змогу польським військам швидше реагувати на можливі порушення безпеки, сказав Дущик.

Але міграційні обмеження Польщі також викликали різку критику з боку неурядових організацій, особливо після того, як Туск оголосив у жовтні, що Варшава тимчасово призупинить право на притулок, щоб перешкоджати перетину кордону з Білорусі.

Дущик стверджував, що жорстка позиція Польщі відповідає позиції Мадрида, який відтісняє мігрантів, які намагаються прорватися через загородження навколо іспанських північноафриканських анклавів Сеута і Мелілья.

Країна ЄС «може призупинити право на подачу заяви про надання притулку, якщо це робить агресивна група, яка нападає на кордон або прикордонників», – сказав Дущик. «Безпека важливіша за міграцію».