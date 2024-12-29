Кримінал

В окупованому Луганську відправили “на підвал” сербського волонтера
29 Грудня 2024 12:54
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Драгомир Топалович / Фото із соцмереж

В окупованому Луганську зник сербський волонтер Драгомир Топалович. Про це повідомляє видання ASTRA, посилаючись на дані телеграм-каналу «Таємниці Луганської Республіки».

39-річний Топалович приїхав до Росії цього року та неодноразово бував у Луганську, займаючись волонтерською діяльністю. За інформацією джерел, у середині грудня він вийшов на зв’язок із родичами у Сербії, заявивши, що перебуває в підвалі, його насильно утримують і, ймовірно, намагаються змусити воювати.

ЗМІ також повідомляють, що Топалович має хронічний гепатит, що може загрожувати його здоров’ю в умовах полону.

Пізніше інформація про викрадення волонтера зникла з телеграм-каналу «Таємниці Луганської Республіки». Інцидент привернув увагу інших проросійських ресурсів, зокрема Z-каналу «Шекспір». Автори порівнюють ситуацію з випадком Рассела Бентлі («Техас»), який загинув за нез’ясованих обставин, і роблять висновки про внутрішні конфлікти серед окупаційних угруповань.

Наразі доля Драгомира Топаловича залишається невідомою.


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