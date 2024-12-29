Росія відмовиться від одностороннього ракетного мораторію, заявив Лавров

Росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої і меншої дальності, здатних нести ядерну зброю, оскільки Сполучені Штати розмістили таку зброю в різних регіонах світу, заявив у неділю міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Цей крок Росії, про який вона давно сигналізувала, вб’є все, що залишилося від одного з найважливіших договорів про контроль над озброєннями часів холодної війни, на тлі побоювань, що дві найбільші ядерні держави світу можуть вступити в нову гонку озброєнь разом з Китаєм, передає Reuters.

Росія і США, які визнають, що їхні відносини зараз гірші, ніж будь-коли з часів холодної війни, висловили жаль з приводу розпаду пакету договорів про контроль над озброєннями, які мали на меті сповільнити гонку озброєнь і зменшити ризик ядерної війни.

Відповідаючи на запитання державного інформаційного агентства РИА Новости , чи може Росія вийти з нового Договору про СНО до закінчення терміну його дії в лютому 2026 року, Лавров сказав, що наразі немає «жодних умов» для стратегічного діалогу з Вашингтоном.

«Сьогодні очевидно, що, наприклад, наш мораторій на розгортання ракет малої і середньої дальності вже не є практично життєздатним і від нього доведеться відмовитися», – сказав Лавров.

«США зухвало проігнорували попередження Росії і Китаю і на практиці перейшли до розгортання зброї цього класу в різних регіонах світу».

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році, вперше ознаменував собою домовленість наддержав про скорочення ядерних арсеналів і ліквідацію цілої категорії ядерної зброї.

Сполучені Штати під керівництвом колишнього президента Дональда Трампа офіційно вийшли з ДРСМД у 2019 році, заявивши, що Москва порушує угоду – звинувачення, яке Кремль неодноразово заперечував і відкидав як привід.

Після цього Росія наклала мораторій на власну розробку ракет, раніше заборонених ДРСМД – балістичних і крилатих ракет наземного базування з дальністю польоту від 500 км до 5500 км (від 310 миль до 3417 миль).

У 2018 році Трамп заявив, що хоче розірвати ДРСМД через, за його словами, багаторічні порушення з боку Росії і його занепокоєння щодо китайського ракетного арсеналу середньої дальності.

Сполучені Штати публічно звинуватили Росію в розробці крилатої ракети наземного базування 9М729, відомої в НАТО як SSC-8, як причину свого виходу з ДРСМД.

У своїй пропозиції щодо мораторію Путін припустив, що Росія може погодитися не розміщувати ці ракети в своєму ексклаві на балтійському узбережжі – Калінінграді. Після виходу з Договору Сполучені Штати випробували ракети зі схожим профілем.

Росія запустила нову гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності, відому як «Орєшнік» по Україні 21 листопада. За словами Путіна, це була пряма відповідь на удари по Росії, завдані українськими силами американськими і британськими ракетами.