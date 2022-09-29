CNN: У районі диверсії на “Північному потоці” були помічені російські субмарини

Представники західної розвідки стверджують, що минулого понеділка і вівторка в районі, де відбулася диверсія на газопроводі “Північний потік”, були помічені російські військові кораблі та підводні човни, пише CNN.

Експерти переконані, що відключений, але заповнений газом газопровід був виведений із ладу серією підземних вибухів, що призвело до витоку газу. Це сталося у понеділок на трьох нитках труби біля берегів Данії та Швеції, а в середу ввечері шведська берегова охорона знайшла четвертий витік.

Джерела, які повідомили про присутність російського флоту в зоні підриву, наголошують, що це не доводить причетність Росії до диверсії. Однак цю версію, серед інших, безумовно, розглядатиме слідча група.

Один із військових представників Данії також заявив, що російські кораблі регулярно ходять у зазначеному районі, і їхня причетність до завдання збитків не очевидна.

“Ми бачимо їх щотижня. Російська активність у Балтійському морі зросла останніми роками. Вони часто перевіряють нашу готовність як на морі, так і в повітрі”, – цитує CNN датського військового.

При цьому багато західних експертів сходяться на думці, що Росія мала і мотив, і можливість пошкодити газопровід, і повідомлення про російські підводні човни в безпосередній близькості від місця аварії лише посилюють підозри.

Крім того, пише CNN, заклик Росії негайно скликати Раду Безпеки у зв’язку із ситуацією на “Північному потоці” також видається США підозрілим. На думку американської сторони, Росія діє так швидко лише в тому випадку, якщо маневр (скликання Радбезу ООН) було заплановано заздалегідь.

Якщо підтвердиться причетність Росії до диверсії, це означатиме, що вона завдала шкоди своїй власності, оскільки головним акціонером “Північного потоку” є “Газпром”, пише американське видання.

Але багато офіційних осіб Європи та США, знайомі з останніми повідомленнями розвідки, вважають, що Москва не зупиниться ні перед чим у спробі підняти для Європи вартість її допомоги Україні.

Західна розвідка пояснює розрахунок Путіна так: витік газу, що призначався для Європи, збільшить ще більше ціни на енергоносії в Європі, і населення європейських країн вимагатиме від своїх урядів негайно припинити економічну ізоляцію Росії та почати витрачати бюджетні гроші на внутрішні потреби, а не на Україну.