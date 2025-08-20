CNN: Путін не готовий до зустрічі із Зеленським — ні зараз, ні в майбутньому

Кремль дає зрозуміти, що зустріч між президентами Росії та України наразі неможлива. Путін не готовий визнавати Зеленського рівним партнером, тоді як Трамп намагається проштовхнути ідею прямих переговорів.

Про це пише CNN.

Угода в Білому домі в понеділок щодо наступного кроку — двосторонньої зустрічі між російським диктатором Путіним і Президентом України Володимиром Зеленським — здавалася загалом одностайною. Потім надійшла російська відповідь.

“Обговорювалася ідея, що було б доцільно вивчити можливість підняття рівня представників російської та української сторін”, — заявив помічник Кремля Юрій Ушаков, інформуючи журналістів про розмову президента США Дональда Трампа з Путіним.

Жодної згадки про імена лідерів чи натяку, що “представників” можуть підняти до цього рівня.

“Ми не відмовляємося від жодних форм роботи — ні двосторонніх, ні тристоронніх. Будь-які контакти за участю найвищих посадових осіб мають готуватися з максимальною ретельністю”, — сказав у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Мовою Кремля це означає, що вони зовсім не готові погодитися на це. CNN пояснює, чому в такій позиції РФ немає нічого дивного.

Це війна, яку Путін розпочав, односторонньо визнавши частину української території (так звані Донецьку та Луганську народні республіки) незалежними. Він стверджував, що Україна — “невід’ємна частина (російської) власної історії, культури та духовного простору”, а її відокремлення від Росії — історична помилка”, — йдеться в публікації.

Тож якщо ця зустріч відбудеться, як висловилася Орисія Луцевич, директорка програми “Росія та Євразія” в Chatham House, Путін “буде змушений визнати провал, сівши за стіл із президентом, якого він вважає жартом з країни, що не існує”.

Вона також стверджувала, що це було б величезним кроком назад у риториці, який важко пояснити російському народу.

“(Путін) настільки промив мізки росіянам через державне телебачення, що Зеленський — нацист, що (Україна) — маріонеткова держава Заходу, що Зеленський нелегітимний, то чому він раптом із ним розмовляє”, — вважає Лучевич.

Кремль не лише регулярно ставить під сумнів легітимність українського лідера, акцентуючи на відкладенні виборів в Україні, що є незаконним під час воєнного стану, але й у своєму останньому “мирному” меморандумі вимагає, щоб Україна провела вибори до підписання будь-якого остаточного мирного договору. Путін та інші російські посадовці рідко називають Зеленського на ім’я, віддаючи перевагу зневажливому визначенню “київський режим”. І не слід забувати, що саме Зеленський поїхав до Туреччини на перші прямі переговори між двома сторонами в середині травня, лише для того, щоб Путін відправив делегацію на чолі з автором підручників історії.

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia Center і засновниця R.Politik, яка надає новини та аналіз щодо Росії, стверджує, що, хоча Путін не вважає зустріч із Зеленським критичною у війні, яка для Росії більше про протистояння із Заходом, ніж з Україною, він все ж таки міг би погодитися на цю зустріч, якби думав, що вона буде успішною.

“Ключові вимоги мають бути на столі, і Зеленський має погодитися їх обговорювати”, — сказала вона в інтерв’ю CNN у вівторок.

Наразі Зеленський відкинув ці ключові вимоги, які включають відмову від територій, що досі контролює Україна. Але, за її словами, Путін бачить у Трампі ключ до зміни цієї ситуації.

“Трампа сприймають як того, хто може реалізувати російське бачення врегулювання, і для цього Сполучені Штати мають працювати з Києвом, щоб змусити його бути більш гнучким, більш відкритим до російських вимог”, — цитує CNN Станову.

Станова припустила, що Росія може намагатися зберегти прихильність США, зробивши те, що запропонував Ушаков, а саме запропонувати новий раунд переговорів у Стамбулі, але з делегацією вищого рівня, можливо, включаючи самого Ушакова та міністра закордонних справ Лаврова. Але він не ризикне “засідкою”, сівши за стіл із Зеленським лише для того, щоб усі його вимоги були відхилені.

Трамп завершив свій день у понеділок, опублікувавши в Truth Social, що він “розпочав домовленості про зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським”.

Але коли він прокинувся і зателефонував у вівторок вранці на ранкове шоу Fox News, йому, здається, стало зрозуміло, що це ще не вирішено.

“Я ніби-то організував зустріч із Путіним і Зеленським, і, знаєте, вони ті, хто має ухвалювати рішення. Ми — за 7 тисяч миль звідси”, — сказав він.

У Путіна немає причин поступатися на цьому етапі. Не зробивши жодних поступок, він отримав винагороду у вигляді великого саміту на Алясці, відмови Трампа від вимоги підписати припинення вогню перед мирними переговорами та краху всіх санкційних ультиматумів донині. Трохи зменшивши масштаб нічних атак дронами на українські міста на початку серпня, Росія знову їх посилила в ніч на понеділок, випустивши 270 дронів і 10 ракет. Якщо тиск Трампа на Зеленського ще не приніс Москві потрібних результатів, завжди залишається військова сила.

Єдина непередбачувана змінна для Росії на цьому етапі — це кого Трамп звинуватить у разі провалу останніх мирних зусиль.