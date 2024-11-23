CNN: Переважна більшість компонентів північнокорейських ракет має західне походження

Україна страждає від сплеску російських балістичних ракетних атак, близько третини з яких – з використанням північнокорейської зброї, пише CNN. Ці ракети можуть літати лише тому, що працюють на західних схемах, отриманих всупереч санкціям.

За словами представника українського оборонного відомства, цього року Росія випустила близько 60 північнокорейських ракет КН-23 по Україні. Це становить майже кожну третю з 194 балістичних ракет, випущених до цього часу в 2024 році, згідно з підрахунками CNN, які публічно визнали українські військово-повітряні сили.

У серпні та вересні спостерігався сплеск атак балістичними ракетами, коли Україна вперше публічно розповіла про використання КН-23.

«Ми бачимо, що з весни Росія набагато більше використовує балістичні ракети та ударні безпілотники для нанесення ударів по Україні. І менше використовує крилаті ракети», – сказав в.о. начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю CNN.

Ці менш складні ракети є частиною зростаючої підтримки Москви з боку Північної Кореї, яка також включає близько 11 000 північнокорейських солдатів, розгорнутих у Курській області Росії.

Оскільки зростаюча роль північнокорейських ракет стає все більш очевидною, українські чиновники надали CNN рідкісний доступ до фрагментів уламків зброї, які демонструють очевидний рівень використання американських і європейських схем в їхніх системах наведення.

Згідно з нещодавнім звітом Незалежної антикорупційної комісії України (НАКО), громадської організації, найважливіші компоненти, що використовуються в північнокорейських ракетах, виробляються дев’ятьма західними виробниками, в тому числі компаніями, розташованими в США, Нідерландах і Великій Британії. Деякі частини ракет КН-23/24, які вони проаналізували, були виготовлені ще у 2023 році, що свідчить про швидке постачання їх до Північної Кореї.

CNN показали один зі складів, де українські урядові слідчі перебирають уламки, шукаючи дрібні деталі, які дають підказки про виробництво цієї смертоносної зброї.

На складі було повно пошкоджених безпілотників і обгорілих частин ракет. У різних будівлях сотні мікрочіпів були ретельно розкладені по коробках з назвами різних видів зброї, що використовується Росією – «Шахед», «Іскандер», «КН-23».

Це похмуре місце, оскільки слідчі чітко усвідомлюють, що компоненти були витягнуті з-під уламків будівель, де загинули люди. Цього року в результаті ударів північнокорейських ракет загинуло щонайменше 28 осіб і 213 отримали поранення, повідомив CNN український генеральний прокурор.

«Все, що працює, щоб направити ракету, змусити її летіти, – це все іноземні компоненти. Вся електроніка – іноземна. У ній немає нічого корейського», – сказав Андрій Кульчицький, завідувач лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

«Єдине, що є корейського – це метал, який швидко іржавіє і піддається корозії», – додав він.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України, який говорив на умовах анонімності, сказав, що їхні розслідування ускладнюються через пошкодження фрагментів ракети, але все ж таки можна визначити, що «переважна більшість компонентів – західні. Напевно, 70% – американські, від відомих компаній […] Вони також використовують компоненти, виготовлені в Німеччині та Швейцарії».

Звіт, опублікований на початку цього року британською дослідницькою організацією Conflict Armament Research (CAR), виявив, що 75% компонентів однієї з перших північнокорейських ракет, використаних для нападу на Україну, були виготовлені компаніями, що базуються в США.

За словами експертів з відстеження зброї, немає достовірної інформації про те, як саме компоненти потрапляють до Північної Кореї. Але все вказує на те, що ймовірним каналом постачання є Китай, кажуть експерти.

«Ми успішно відстежили деякі з цих компонентів, і останніми відомими зберігачами є китайські компанії», – сказав Дем’єн Сплітерс, заступник директора з операцій CAR, яка займається незалежним документуванням перенаправленої зброї. Це означає, що китайські фірми купували компоненти у виробників і низки посередників.

«Перенаправлення рідко відбувається на заводі, який виробляє компоненти», – сказав він в інтерв’ю CNN.

CAR дотримується політики не «називати і ганьбити» конкретних виробників, оскільки немає доказів того, що фірми навмисно відправляли деталі до Північної Кореї.

«Деякі з цих компонентів можуть бути насправді підробленими і виготовленими в Китаї, – сказала Вікторія Вишнівська, старший науковий співробітник НАКО. «Але ми не можемо бути впевнені на 100%», – додала вона, оскільки компанії, про які йдеться, часто не відповідали на запитання.

Один виробник зміг надати НАКО докази того, що малоцінний електронний компонент, знайдений у північнокорейській ракеті, був підробленим.

Тим часом, за словами Вишнівської, деякі інші виробники вирішили не домагатися кращого контролю за своїм експортом, оскільки більш детальне ведення обліку та аудит компаній потребують витрат. «Це незнання, яке іноді, можливо, продиктоване грошима», – сказала вона в інтерв’ю CNN.

За даними CAR, існує понад 250 компаній, чиї компоненти були виявлені в північнокорейських ракетах. Але більшість цієї електроніки продається п’ятьма основними дистриб’юторами, які базуються в США і Канаді. CAR закликає політиків зосередити більше зусиль на регулюванні діяльності цих дистриб’юторських компаній.

Міністерство торгівлі США вже посилило контроль над компаніями та підставними особами, які постачають санкційні товари до Росії та Білорусі.

Українські чиновники стверджують, що однією з головних проблем є погане дотримання режиму санкцій західними країнами.

Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, висловив сподівання, що нова адміністрація Трампа намагатиметься посилити контроль над незаконною торгівлею.

«Жодна компанія-виробник не була притягнута до відповідальності за жодну з цих поставок, – сказав він в інтерв’ю CNN. «Ми думаємо, що якби хтось із цих … виробників був притягнутий до відповідальності за кількість мікроелектроніки, знайденої, скажімо, в російських ракетах, що влучили в Україну, (вони) дійсно почали б робити більше в цьому відношенні».

Це перегукується з думкою Постійного підкомітету з розслідувань Сенату США, який на початку цього року розкритикував американських виробників за те, що вони не роблять достатньо для перевірки потенційних покупців, незважаючи на те, що мають достатні «ресурси, фінансування і знання».

«Наші висновки свідчать про явну незацікавленість в оцінці та вдосконаленні корпоративної практики комплаєнсу і, зокрема, моніторингу дистриб’юторів, посередників», – заявив у вересні сенатор Річард Блюменталь.

За словами представника української розвідки, також продовжується перенаправлення компонентів до Ірану та безпосередньо до Росії.

«Росія використовує західні компоненти у всьому сегменті як летальної зброї, так і розвідувальних безпілотників», – сказав представник Головного управління розвідки Міноборони в інтерв’ю CNN, зазначивши, що збиття одного з російських важких безпілотників, “Охотник”, показало, що він був зроблений переважно з американських компонентів. «Ми також повинні провести відповідну роботу, щоб закрити ці канали постачання», – сказав він.