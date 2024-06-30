CNN: Низка військових баз США в Європі приведена в стан підвищеної готовності через загрозу теракту

У вихідні кілька американських військових баз у Європі були приведені в стан підвищеної бойової готовності, а рівень захисту сил підвищили до другого за значущістю рівня на тлі побоювань, що терористичну атаку можуть спрямувати на американський військовий персонал або об’єкти, повідомили CNN два американські чиновники.

Бази, включно з гарнізоном армії США в Штутгарті (Німеччина), де розташована штаб-квартира Європейського командування США, у неділю підвищили рівень бойової готовності до стану захисту сил “Чарлі”, повідомили офіційні особи.

Цей статус “застосовується, коли відбувається інцидент або надходять розвіддані, що вказують на ймовірність терористичних дій або нападу на персонал чи об’єкти”, – йдеться в повідомленні армії США.

Один з американських чиновників, який перебуває на базі в Європі, сказав CNN, що такого рівня загрози вони не бачили “щонайменше 10 років”, і сказав, що зазвичай це означає, що військові отримали “активну надійну загрозу”.

Представник Європейського командування США Ден Дей, відповідаючи на запитання про зміни, відмовився коментувати конкретні рівні захисту сил. Але він сказав CNN, що USEUCOM (Європейське Командування Збройних сил США) “постійно оцінює безліч факторів, які впливають на безпеку американських військових за кордоном. У рамках цих зусиль ми часто вживаємо додаткових заходів для забезпечення безпеки наших військовослужбовців. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо говорити про конкретні заходи, але ми не втрачаємо пильності”.

Дей додав, що “USEUCOM постійно стежить за ситуацією у сфері безпеки, щоб його співробітники були поінформовані та якнайкраще підготовлені до гарантування безпеки своїх людей, сімей і близьких. Як завжди, USEUCOM радить персоналу на європейському театрі військових дій зберігати пильність і бути напоготові в будь-який час”.

Незрозуміло, які розвіддані стали причиною посилення безпеки, але європейська влада попереджала про потенційну терористичну загрозу на континенті, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні і під час поточного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

Уряд Німеччини залучив 580 міжнародних поліцейських для забезпечення безпеки поряд із німецькими офіцерами.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила напередодні турніру: “Ми готуємося до всіх можливих небезпек: від ісламістського терору до жорстоких злочинців і хуліганів”.

Франція також підготувалася до можливої терористичної загрози для Олімпійських ігор, які розпочнуться трохи менше ніж через місяць. За даними посольства США у Франції, з березня у Франції було підвищено систему національної безпеки до найвищого рівня.

“Французька влада активно відстежує терористичні загрози з боку організованих груп і радикально налаштованих осіб”, – йдеться в повідомленні посольства. ”Напади можуть відбуватися практично без попередження і бути спрямовані на туристичні місця, великі спортивні та культурні заходи, а також інші громадські місця, що приваблюють велику кількість цивільних осіб”.