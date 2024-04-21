CNN: Два фактори, що вплинули на рішення Джонсона погодитися на допомогу Україні

Підтримка спікером Палати представників допомоги Україні являє собою чудову еволюцію для Майка Джонсона, який голосував проти фінансування цієї країни, будучи рядовим членом республіканської армії, зазначає CNN.

Майже одразу після того, як він обійняв посаду спікера, Джонсон почав безпосередньо чути критичні голоси республіканців, які виступають за національну безпеку, включно з колишнім держсекретарем Трампа Майком Помпео, які переконували його в нагальній потребі схвалити допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням.

У березні президент України Володимир Зеленський безпосередньо звернувся до спікера. Через кілька хвилин після того, як у суботу Палата представників схвалила новий пакет військової допомоги для України, Зеленський подякував американським законодавцям, і зокрема Джонсону, за його рішення, яке “допомагає історії йти правильним шляхом”.

Як стверджує CNN, нещодавно Джонсон ознайомився з ключовим брифінгом директора ЦРУ Білла Бернса, який намалював картину важкої ситуації на полі бою в Україні та глобальних наслідків бездіяльності. Брифінг справив незабутнє враження, і Джонсон дедалі більше переконувався в тому, що доля західної демократії лежить на його плечах, кажуть близькі до нього джерела.

Ще один фактор, за словами джерел, справив значний вплив на ухвалення ним рішення: старшого сина Джонсона нещодавно прийняли до Військово-морської академії.

“Говорячи прямо, я швидше відправлю кулі в Україну, ніж американських хлопчиків. Мій син збирається вступити до Військово-морської академії цієї осені. Для мене, як і для багатьох американських сімей, це навчання з бойовою стрільбою”, – сказав Джонсон журналістам. “Це не гра, не жарт”.

План Джонсона щодо зовнішньої допомоги в суботу став успішним значною мірою завдяки підтримці демократів – за допомогу Україні проголосувало менше половини республіканців. Джонсон покладався на двопартійну коаліцію у прийнятті кожного законопроекту, який став законом під його керівництвом, і демократи, ймовірно, знадобляться для інших законопроектів, які необхідно прийняти цього року – і, можливо, для того, щоб врятувати Джонсона на посаді спікера.