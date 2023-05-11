Політика

CNN: Британія доставила в Україну крилаті ракети великої дальності “Storm Shadow”

11 Травня 2023 12:31
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Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow, що дає українським силам здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ, повідомили CNN кілька високопоставлених західних чиновників.

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, це трохи менше за 185-мильну здатність армійських тактичних ракетних систем «земля-земля» (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила .

Важливо те, вказує CNN, що Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України.

Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Видання нагадує, що офіційні особи Великобританії часто робили публічні заяви, в яких називали Крим суверенною територією України, описуючи його як «незаконно анексований».

Ракета “справжньо змінює гру з точки зору дальності”, – сказав CNN високопоставлений військовий чиновник США, і дає Києву можливості, про які він запитував з початку війни. Як повідомляв CNN, поточна максимальна дальність озброєння, яке надає Україна, становить близько 49 миль.

Розгортання ракет відбувається в той час, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ, щоб повернути підконтрольні Кремлю території на сході та півдні країни.


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