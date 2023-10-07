Число жертв воєнних дій в Ізраїлі досягло 201

Внаслідок нападу на Ізраїль терористичного угрупування “Хамас”, за останніми даними, загинули 40 ізраїльтян, 740 постраждали, повідомляє телеканал i24 з посиланням на ізраїльську національну медслужбу MDA.

МОЗ Палестини повідомило, що в результаті операції Ізраїлю в Секторі Газа загинув 161 палестинець, 931 отримали поранення, передає телеканал Al Hadath.

За інформацією i24, 17 громадян Непалу взяли в заручники бойовики «Хамас». Уряд Непалу повідомив про поранення семи непальців, які перебувають в Ізраїлі.

Сьогодні вранці, 7 жовтня, угруповання «Хамас» розпочало ракетний обстріл території Ізраїлю — повідомлялося про 5 тис. випущених ракет. Бойовики «Хамасу» зайшли до населених пунктів Ізраїлю, де захопили заручників. Своєю метою угруповання називає створення палестинської держави.