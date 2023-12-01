Суспільство

Чисельність військовослужбовців ЗС РФ збільшена майже на 170 тисяч осіб Російський диктатор Володимир Путін 1 грудня підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил Росії майже на 170 тисяч осіб. Про це повідомляє російський Указ “Про встановлення штатної чисельності Збройних Сил Російської Федерації” “Ухвалюю встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації у кількості 2 209 130 одиниць, зокрема 1 320 000 військовослужбовців”. Також Путін доручив своєму Уряду передбачити виділення Міністерству оборони Російської Федерації бюджетних асигнувань із федерального бюджету.



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