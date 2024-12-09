Чим оренда VPS краща за віртуальний хостинг?

Початок створення будь-якого сайту зазвичай починається з вибору доменного імені та хостингу. Для новачків доменні імена зазвичай не викликають складнощів, але вибір хостингу може бути трохи заплутаним. Багато нових власників сайтів стикаються з питанням: чи варто вибирати віртуальний хостинг або VPS. Якщо вам теж важко визначитися, розберемо разом, який з хостинг-сервісів найкраще підходить для вашого проекту.

Хостинг-провайдери пропонують різні послуги з різними можливостями та обмеженнями. Серед основних варіантів можна виділити віртуальний хостинг, VPS та виділений сервер. Але для початківців найцікавіші два варіанти: віртуальний хостинг та VPS. Про них і поговоремо в цій статті.

Відмінності між віртуальним хостингом і VPS

Вартість віртуального хостингу зазвичай невисока, що робить його привабливим вибором для тих, хто не готовий витрачати багато грошей на свій сайт. Крім того, при замовленні віртуального хостингу ви отримуєте графічну контрольну панель, яка спрощує керування та налаштування хостингу. Це дозволяє користувачам без спеціальних знань та навичок створити свій сайт, використовуючи інтуїтивний інтерфейс або дотримуючись інструкцій, доступних на сайті провайдера або мережі.

Оренда VPS або віртуального виділеного сервера є типом хостингу, при якому фізичний сервер поділяється на кілька віртуальних машин з використанням спеціальної програми для віртуалізації. Кожен користувач отримує доступ до одного з таких віртуальних серверів. Завдяки цьому оренда віртуального сервера VPS гарантує високий рівень незалежності між віртуальними серверами, що дозволяє вибирати операційну систему та набір програм незалежно від інших користувачів на фізичному сервері. Це також означає, що високе споживання ресурсів або технічні проблеми на одному віртуальному сервері не вплинуть на інших.

При замовленні віртуального сервера ви отримуєте хостинг без графічної панелі керування. Це означає, що контроль здійснюється через SSH. Тому для роботи з VPS потрібні спеціальні навички та знання. Однак можна встановити панель керування типу cPanel, DirectAdmin та інші, щоб спростити роботу з VPS. Проте це часто пов’язане з додатковими витратами, оскільки деякі панелі керування мають лише платні ліцензії. Крім того, можна знайти адміністратора сервера або скористатися послугою серверного керування, яку пропонує хостинг-провайдер, додатково до оренди віртуального сервера.

Переваги віртуального хостингу включають його низьку вартість, простоту управління за допомогою графічної панелі та можливість отримати допомогу від хостера при виникненні серверних проблем. Однак привабливий для початківців віртуальний хостинг має свої недоліки, такі як обмеження на рівень доступу, місце на диску, обсяг трафіку, кількість доменів і піддоменів, кількість сайтів в одному обліковому записі, кількість FTP і поштових облікових записів, а також обмеження на рівень доступу до налаштувань конфігурації сервера та встановлення додаткових програм.

Переваги VPS сервера включають його нижчу вартість порівняно з виділеним сервером при порівнянних можливостях, гнучке налаштування програмної конфігурації сервера, можливість повного доступу до системи (root-доступ), а також можливість перезавантаження окремого віртуального сервера без впливу на інші. Однак VPS сервер також має і свої недоліки, такі як більш висока вартість порівняно з віртуальним хостингом, менш потужні ресурси порівняно з виділеним сервером, необхідність спеціальних знань і навичок для управління сервером через SSH, а також можливість додаткової плати за встановлення графічної панелі управління або послуг адміністрування сервера.

Який хостинг вибрати під свій вебпроєкт

Віртуальний хостинг підходить для невеликих веб-сайтів з низькою відвідуваністю, таких як лендінги, візитки, блоги, невеликі інтернет-магазини та інші онлайн-проекти, для яких важко визначити необхідні ресурси на старті. З розвитком і зростанням вашого вебресурсу завжди є можливість перейти на більш потужний хостинговий план або інший тип хостингу, який відповідає новим потребам вашого вебпроєкту.

Орендувати сервер VPS доцільно для сайтів, яким необхідно подолати обмеження віртуального хостингу, таких як необхідність розміщення великої кількості сайтів, додавання необмеженої кількості доменів та піддоменів, створення FTP та поштових облікових записів без лімітів, а також для проектів, які потребують стабільної роботи поштового сервісу або обробки великої кількості електронних листів. Він також підходить для:

середніх та великих онлайн-магазинів, яким потрібне гнучке налаштування серверної конфігурації,

блогів, форумів та сайтів з високим потоком відвідувачів,

проектів, яким необхідно зберігати великі обсяги медіа-контенту.

створення VPN-сервера, АТС для телефонії,

налаштування віддаленого сервера для тестування.

Тобто, що саме вибрати залежить від технічних запитів вебресурсу, який ви плануєте створювати.

Сподіваємось, що ми допомогли вам розібратись в особливостях віртуального хостингу та VPS, і тепер процес вибору хостингових послуг стане більш простим, навіть, якщо це ваш перший вебпроєкт.