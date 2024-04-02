Перфекціонізм – прагнення досягти ідеальності в кожному аспекті життя. Однак, часто, попри свою візуальну ідеальність, він є перешкодою для людини на її шляху до щастя і самореалізації. Адже, особа, що страждає від перфекціонізму:

Відчуває незадоволеності собою;

встановлює нереалістичні стандарти;

має страх припуститися помилки.

Все це викликає сильний стрес, вигорання, а також проблеми зі здоров’ям.

Симптоми перфекціонізму

Наявність перфекціонізму встановлюється за наступними ознаками:

Автоматичне виправлення помилок: людина старається виправити всі помилки, які тільки помічає;

манера поведінки: особа має власне уявлення про те, як має відбуватися кожен процес. Це часто робить її не пристосованою до співпраці з іншими людьми. Перфекціоністи іноді навіть не мають «сили» грати в азартні ігри Віп Казино, адже гральний процес часто йде не так, як вони задумують;

принцип «все або нічого»: постановка високих стандартів. Людина переконана, що результат повинен бути ідеальним, в іншому разі він не буде прийнятий;

зацикленість на кінцевому результаті: все навколо, крім результату, відходить на другий план;

жорсткість до себе: людина критично відносить для самої себе і не визнає навіть дрібних невдач;

безперервне обмірковування результатів: в голові перфекціоніста постійно вирують думки як можна поліпшити результат до ідеалу;

високі стандарти і невдоволеність: цілі завжди вищі за реальні можливості. Людина ніколи не задовольняється досягнутим;

відкладання на потім: очікування «слушного» моменту для початку роботи;

Перфекціоніст часто помічає помилки там, де інші їх не бачать.

Причини перфекціонізму та його схожість із патологією

До розвитку прагнення до ідеальності може підштовхнути велика кількість факторів:

Страх несхвалення, почуття незахищеності або неповноцінності;

психічні проблеми: занепокоєння, обсесивно-компульсивний розлад;

поведінка батьків, що прищеплює перфекціоністські установки;

психологічні травми дитинства;

люди, що мали в житті досвід великого успіху можуть надалі проявляти перфекціоністську поведінку.

Якщо людина спостерігає у себе ознаки перфекціонізму, які призводять до певних проблем, їй варто звернутися до спеціаліста. Перфекціонізм часто сприймається як норма, але його крайні прояви призводять до вкрай серйозних проблем.

Найгірший із наслідків перфекціонізму – втрата віри в себе. Людина підсвідомо усвідомлює, що її ідеал недосяжний. Це перетворює будь-яку роботу в надважку задачу. Зрештою, перфекціоніст застряє в пастці, яка відома в психології «параліч перфекціоніста». Відмовитися від прагнення до досконалості означає визнання власної помилки, чого