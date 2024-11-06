За рік кількість боргів за штрафами ТЦК зросла вдвічі, – Опендатабот

В Україні зростає кількість боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку.

За 10 місяців цього року було відкрито 21 336 проваджень за порушення правил військового обліку. Лише 39% прострочених штрафів було сплачено, повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Міністерства юстиції.

В Україні значна більшість боргів та штрафів через порушення правил військового обліку припадає на чоловіків — це 21 161 провадження, що становить 99% від загальної кількості. Водночас зростає й кількість жінок, що мають аналогічні штрафи. За останній рік кількість проваджень щодо жінок зросла в 1,4 рази: зі 121 випадку минулого року до 175 цьогоріч.

З 1 жовтня 2023 року в Україні для жінок певних професій віком від 18 до 60 років військовий облік став обов’язковим, а для уникнення штрафів жінкам необхідно було стати на облік до 17 липня 2024 року.

Для боржників в Україні діють різні обмеження: заборона на відкриття нових банківських рахунків, блокування поточних, неможливість реєстрації угод через нотаріусів тощо. Крім того, ці обмеження можуть мати іміджеві наслідки, оскільки реєстр боржників є публічним і доступним для перевірки, зокрема, роботодавцями під час прийому на роботу.