Кримінал

Росіяни атакували Чернігівщину ракетами, поранено двох людей
6 Листопада 2024 19:18
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Російські окупаційні війська атакували Чернігів крилатою ракетою, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Вибух зафіксовано на околицях міста.

“Станом на зараз постраждало 2 людини. Одна в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості.  Постраждалі доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога”, – повідомив Брижинський.

По Ніжину також був удар, розповів міський голова Олександр Кодола.

“Дійсно був приліт ракети по місту. Це не житловий будинок. Які саме руйнування, буде відомо пізніше, наразі небезпечно туди виїжджати, є загроза повторного прильоту”, – сказав Кодола.

У Повітряних силах о 17:36 попереджали про ракети курсом на Чернігів та Ніжин.


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