Гарріс визнає поразку у вечірній промові, – Reuters 

Віце-президент США Камала Гарріс виступить з промовою, в якій визнає свою поразку на президентських виборах Дональду Трампу.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела Гарріс виступить о 18:00 (01:00 за Київським часом).

Також Джо Байден і Гарріс готуються зателефонувати Трампу, щоб визнати поразку демократів, пише NBC із посиланням на джерела в Білому домі.

“Байден на противагу Трампу у 2020 році “планує привітати його з перемогою на виборах, запросити його в Білий дім і відвідати його інавгурацію”, – повідомляє NBC.