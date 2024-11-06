Політика

Гарріс визнає поразку у вечірній промові, – Reuters 
6 Листопада 2024 17:51
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вибори, сша
Місце вечірки демократів у Вашингтоні, в ніч підрахунку голосів / Фото: BBC

Віце-президент США Камала Гарріс виступить з промовою, в якій визнає свою поразку на президентських виборах Дональду Трампу.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела Гарріс виступить о 18:00 (01:00 за Київським часом).

Також Джо Байден і Гарріс готуються зателефонувати Трампу, щоб визнати поразку демократів, пише NBC із посиланням на джерела в Білому домі.

“Байден на противагу Трампу у 2020 році “планує привітати його з перемогою на виборах, запросити його в Білий дім і відвідати його інавгурацію”, – повідомляє NBC.


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