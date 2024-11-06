Як у світі реагують на перемогу Дональда Трампа

Дональд Трамп, згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, виграв вибори президента США, набравши понад 270 необхідних голосів.
Офіційно результати голосування ще не оголошено і підрахунок не закінчено, але сам Трамп вже назвав себе 47-м президентом США.
Нижче представлені перші реакції на повернення Трампа в Білий дім
Володимир Зеленський – президент України
Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!
Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України.
Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя.
Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах.
Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників.
З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.
Урсула фон дер Ляєн – голова Єврокомісії
Я сердечно вітаю Дональда Трампа. ЄС і США – більше, ніж просто союзники. Нас пов’язує справжнє партнерство між нашими народами, що об’єднує 800 мільйонів громадян.
Тож давайте працювати разом над міцним трансатлантичним порядком денним, який продовжуватиме приносити користь.
Марк Рютте – генеральний секретар НАТО
Його лідерство знову матиме ключове значення для збереження сили нашого альянсу. Я з нетерпінням чекаю можливості знову попрацювати з ним, щоб просувати мир через силу через НАТО.
Віктор Орбан – прем’єр-міністр Угорщини
Найбільше повернення в політичній історії США! Вітаю президента Дональда Трампа з його колосальною перемогою. Дуже потрібна перемога для світу!
Реджеп Таїп Ердоган – президент Туреччини
Я вітаю мого друга Дональда Трампа, який після наполегливої боротьби виграв президентські вибори в США.
У цю нову епоху, яка почнеться з виборів американського народу, ми сподіваємося, що відносини Туреччини і США зміцняться, а регіональні та глобальні кризи і війни, особливо палестинське питання і російсько-українська війна, закінчаться. Я вірю, що буде зроблено додаткові зусилля для побудови більш справедливого світу.
Я сподіваюся, що вибори принесуть користь дружньому і союзницькому народу США і всьому людству.
Олаф Шольц – канцлер Німеччини
Німеччина і США вже давно успішно співпрацюють з метою сприяння процвітанню і свободі по обидва боки Атлантики. Ми продовжимо цю співпрацю на благо наших громадян.
Еммануель Макрон – президент Франції
Готові працювати разом, як ми робили чотири роки. З вашими і моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. Для більшого миру і процвітання.
Біньямін Нетаніягу – прем’єр-міністр Ізраїлю
Дорогі Дональд і Меланія Трамп, вітаю з найбільшим поверненням в історії! Ваше історичне повернення до Білого дому відкриває новий початок для Америки і є потужним підтвердженням прихильності великому союзу між Ізраїлем і Америкою.
Це величезна перемога!
Стівен Кінг – письменник
У багатьох магазинах, де продають гарні, але тендітні речі, можна побачити вивіску: “Гарно на вигляд, приємно тримати, але щойно ви це зламаєте – воно продане”. Те саме можна сказати і про демократію.
Дмитро Пєсков – прес-секретар Путіна
Мені невідомо про плани президента Росії вітати Дональда Трампа. Давайте не забувати, що йдеться про недружню країну, яка і прямо, і побічно залучена у війну проти нашої держави.
Олег Дерипаска – російський мільярдер
Трампа почали вітати…
Доброго ранку, новий світ…
Нафта до $50 до травня, мир буде, схоже, скрізь…