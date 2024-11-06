Як у світі реагують на перемогу Дональда Трампа

Дональд Трамп, згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, виграв вибори президента США, набравши понад 270 необхідних голосів.

Офіційно результати голосування ще не оголошено і підрахунок не закінчено, але сам Трамп вже назвав себе 47-м президентом США.

Володимир Зеленський – президент України

Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!

Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України.

Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя.

Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах.

Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників.

З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.