Політика

Як у світі реагують на перемогу Дональда Трампа
6 Листопада 2024 15:36
читать на русском →
вибори, сша, трамп
Дональд Трамп разом із дружиною Меланією під час виступу перед прихильниками у Вест-Палм-Біч, Флорида / Фото: Reuters

Дональд Трамп, згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, виграв вибори президента США, набравши понад 270 необхідних голосів.

Офіційно результати голосування ще не оголошено і підрахунок не закінчено, але сам Трамп вже назвав себе 47-м президентом США.

Нижче представлені перші реакції на повернення Трампа в Білий дім

Володимир Зеленський – президент України

Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!

Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України.

Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя.

Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах.

Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників.

З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.

Урсула фон дер Ляєн – голова Єврокомісії

Я сердечно вітаю Дональда Трампа. ЄС і США – більше, ніж просто союзники. Нас пов’язує справжнє партнерство між нашими народами, що об’єднує 800 мільйонів громадян.

Тож давайте працювати разом над міцним трансатлантичним порядком денним, який продовжуватиме приносити користь.

Марк Рютте – генеральний секретар НАТО

Його лідерство знову матиме ключове значення для збереження сили нашого альянсу. Я з нетерпінням чекаю можливості знову попрацювати з ним, щоб просувати мир через силу через НАТО.

Віктор Орбан – прем’єр-міністр Угорщини

Найбільше повернення в політичній історії США! Вітаю президента Дональда Трампа з його колосальною перемогою. Дуже потрібна перемога для світу!

Реджеп Таїп Ердоган – президент Туреччини

Я вітаю мого друга Дональда Трампа, який після наполегливої боротьби виграв президентські вибори в США.

У цю нову епоху, яка почнеться з виборів американського народу, ми сподіваємося, що відносини Туреччини і США зміцняться, а регіональні та глобальні кризи і війни, особливо палестинське питання і російсько-українська війна, закінчаться. Я вірю, що буде зроблено додаткові зусилля для побудови більш справедливого світу.

Я сподіваюся, що вибори принесуть користь дружньому і союзницькому народу США і всьому людству.

Олаф Шольц – канцлер Німеччини

Німеччина і США вже давно успішно співпрацюють з метою сприяння процвітанню і свободі по обидва боки Атлантики. Ми продовжимо цю співпрацю на благо наших громадян.

Еммануель Макрон – президент Франції

Готові працювати разом, як ми робили чотири роки. З вашими і моїми переконаннями. З повагою та амбіціями. Для більшого миру і процвітання.

Біньямін Нетаніягу – прем’єр-міністр Ізраїлю

Дорогі Дональд і Меланія Трамп, вітаю з найбільшим поверненням в історії! Ваше історичне повернення до Білого дому відкриває новий початок для Америки і є потужним підтвердженням прихильності великому союзу між Ізраїлем і Америкою.

Це величезна перемога!

Стівен Кінг – письменник

У багатьох магазинах, де продають гарні, але тендітні речі, можна побачити вивіску: “Гарно на вигляд, приємно тримати, але щойно ви це зламаєте – воно продане”. Те саме можна сказати і про демократію.

Дмитро Пєсков – прес-секретар Путіна

Мені невідомо про плани президента Росії вітати Дональда Трампа. Давайте не забувати, що йдеться про недружню країну, яка і прямо, і побічно залучена у війну проти нашої держави.

Олег Дерипаска – російський мільярдер

Трампа почали вітати…

Доброго ранку, новий світ…

Нафта до $50 до травня, мир буде, схоже, скрізь…


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Листопада 2024 14:56

В Україні збільшили тривалість загальновійськової підготовки мобілізованих
6 Листопада 2024 15:36

Як у світі реагують на перемогу Дональда Трампа
6 Листопада 2024 13:43

Влада Китаю прокоментувала результати виборів у Америці
6 Листопада 2024 12:51

Військовий російський порт у Каспійському морі був уражений дронами ГУР
6 Листопада 2024 11:40

Голова МЗС Німеччини відвідала підрозділ ДПСУ на Чернігівщині 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки