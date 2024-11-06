“Яндекс. Карти” почали “розмивати” супутникові знімки російських військових аеродромів

У “Яндекс.Картах” почали “розмивати” супутникові зображення російських військових аеродромів, звернула увагу “Медіазона”.

Журналісти видання перевірили десять військових аеродромів, розташованих у різних російських регіонах – їхні супутникові знімки виявилися заблюреними. Серед них – авіабаза Дягілєво в Рязані та аеродром Борисоглібськ у Воронезькій області, які зазнавали атак українських безпілотників.

Розмитими також виявилися супутникові знімки деяких аеропортів спільного базування, інфраструктура яких використовується авіацією і Міноборони РФ.