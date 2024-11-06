Суспільство

“Яндекс. Карти” почали “розмивати” супутникові знімки російських військових аеродромів
6 Листопада 2024 16:50
читать на русском →
війна, росія
Супутниковий знімок аеродрому Чкаловськ під Калінінградом

У “Яндекс.Картах” почали “розмивати” супутникові зображення російських військових аеродромів, звернула увагу “Медіазона”.

Журналісти видання перевірили десять військових аеродромів, розташованих у різних російських регіонах – їхні супутникові знімки виявилися заблюреними. Серед них – авіабаза Дягілєво в Рязані та аеродром Борисоглібськ у Воронезькій області, які зазнавали атак українських безпілотників.

Розмитими також виявилися супутникові знімки деяких аеропортів спільного базування, інфраструктура яких використовується авіацією і Міноборони РФ.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Листопада 2024 18:24

Закінчити війну за 24 години, удар по Москві та критика Зеленського: що Трамп казав про Україну
6 Листопада 2024 19:18

Росіяни атакували Чернігівщину ракетами, поранено двох людей
6 Листопада 2024 18:58

Українські військові побоюються, що після перемоги Трампа, Україна втратить Донбас, – FT
6 Листопада 2024 17:03

Воїни 47 бригади взяли в полон окупанта з 155 бригади морської піхоти, який був свідком страти українських військових
6 Листопада 2024 15:55

“Укренерго” оголосило технічний дефолт за “зеленими” облігаціями
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки