Політика

Чи готова Україна йти на поступки: в Кабміні назвали умову для переговорів з Росією

6 Листопада 2022 14:55
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переговори

Україна готова вести мирні переговори з Росією щодо припинення війни. Для цього потрібно, щоб Кремль виконав одну умову, яку ставить Київ.

Про це пише 24 канал.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук сказала, що говорити про початок переговорів з Росією можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Відповідаючи на питання журналіста, коли між Україною та Росією почнеться дипломатія, вона сказала: “Зміна темпу може відбутися лише тоді, коли Росія покине землі, на які вона вторглася”.

Верещук наголосила, що Україна в жодному разі не погодиться на територіальні поступки. При цьому вона закликала не плекати ілюзій, що компроміс можливий. На її думку, Владімір Путін прагне знищити Україну.

“Українці в цьому чіткі й одностайні: ми не будемо торгувати нашим народом і частиною наших регіонів, як у Криму, так і на Донбасі. Путін націлений не тільки на землі, не плекаймо ілюзій, що компроміс можливий. Путін має намір знищити нас як державу. Для нас це питання життя чи смерті”, – сказала вона.


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