Чи дійсно кожна гривня важлива? Реальні історії успішних зборів на ЗСУ

Багато хто може сумніватися, чи варто робити пожертви, особливо якщо сума здається незначною. Однак реальні історії показують що навіть невеликий збір на ЗСУ здатен зробити величезну різницю.

Велика сила маленьких внесків

Щодня тисячі українців перераховують кошти на допомогу ЗСУ. Здавалося б, що можуть змінити 10 або 20 гривень? Проте практика показує, що такі невеликі внески, коли їх об’єднують, здатні вирішувати масштабні завдання.

Один із яскравих прикладів – це збір коштів на придбання тепловізорів для військових. Звичайно, один тепловізор – це дорога річ, і самотужки мало хто може його профінансувати. Однак завдяки численним внескам від громадян вдалося зібрати потрібну суму всього за кілька днів. Кожен, хто пожертвував навіть кілька гривень, став частиною великої справи, яка рятує життя на передовій.

Дитячі ініціативи

Чимало шкіл та дитячих садочків організовують благодійні ярмарки, де діти продають власноруч зроблені вироби – малюнки, браслети, печиво. Зібрані кошти передаються на потреби армії. Ці маленькі внески особливо зворушують, адже за ними стоїть щире бажання допомогти. В таких ініціативах кожна гривня – це вияв підтримки, турботи і любові до Батьківщини.

Історія пенсіонера, який жертвував свою пенсію

Незважаючи на скромний дохід, пенсіонер з Сумщини регулярно віддає частину своєї пенсії на допомогу ЗСУ. Цей вчинок викликає величезну повагу і є прикладом для багатьох.

Його постійні невеликі внески вже дозволили придбати кілька комплектів бронежилетів. Для нього це можливість віддати шану тим, хто зараз бореться за мирне небо над Україною. А для нас усіх – це нагадування про те, що кожен донат має значення.

Фонд Антитіла

Благодійний фонд “Антитіла” заснований українським музичним гуртом “Антитіла” активно підтримує Збройні Сили України під час війни і визначає три основних напрямки роботи:

Підтримка ЗСУ засобами захисту, розвідки і медицини.

Підтримка дітей та сімей загиблих військових.

Ремонт бронетанкової, вантажної та автомобільної військової техніки.

Через свій сайт, antytila.ua, фонд надає можливість кожному охочому долучитися до збору коштів і допомогти захисникам України. Завдяки спільним зусиллям волонтерів та благодійників, фонд вже реалізував чимало ініціатив, спрямованих на підтримку обороноздатності країни та захист життя наших воїнів.

У ці важкі часи важливо пам’ятати, що ми всі граємо свою роль у підтримці нашої країни. Чи то пожертви на армію, волонтерство або навіть просто моральна підтримка – все це є частиною великого процесу наближення до перемоги. І кожна гривня, кожен внесок – це крок вперед, крок до миру і свободи.

Тому наступного разу, коли вам здасться, що ваша пожертва замала, згадайте ці історії. Вони доводять, що навіть найменші внески можуть робити великі дива, коли їх об’єднують заради спільної мети. Разом ми здатні на все.