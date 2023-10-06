ЧС-2030 відбуватиметься у шести країнах

ФІФА напередодні оголосила про те, що Марокко спільно з Іспанією та Португалією проведе Чемпіонат світу з футболу 2030 року.

Як передає Reuters, у середу ФІФА несподівано оголосила, що підтверджує Іспанію, Португалію та Марокко в якості господарів після того, як ще одна заявка відпала. Там також повідомили, що три стартові матчі, з нагоди сторіччя Чемпіонату світу, будуть зіграні в Уругваї, Аргентині та Парагваї.

Столиця Уругваю проведе першу гру ЧС-2030, після чого відбудуться матчі в Аргентині та Парагваї, перш ніж решта турніру за участі 48 команд відбудеться в Північній Африці та Європі.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Україна оголосила, що приєднується до заявки Португалії та Іспанії щодо проведення матчів мундіаля-2030, але у березні 2023 року від кандидатури України відмовилися через корупційні скандали в керівництві УАФ.