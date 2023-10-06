Спорт

ЧС-2030 відбуватиметься у шести країнах

6 Жовтня 2023 10:25
читать на русском →
футбол

ФІФА напередодні оголосила про те, що Марокко спільно з Іспанією та Португалією проведе Чемпіонат світу з футболу 2030 року.

Як передає Reuters, у середу ФІФА несподівано оголосила, що підтверджує Іспанію, Португалію та Марокко в якості господарів після того, як ще одна заявка відпала. Там також повідомили, що три стартові матчі, з нагоди сторіччя Чемпіонату світу, будуть зіграні в Уругваї, Аргентині та Парагваї.

Столиця Уругваю проведе першу гру ЧС-2030, після чого відбудуться матчі в Аргентині та Парагваї, перш ніж решта турніру за участі 48 команд відбудеться в Північній Африці та Європі.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Україна оголосила, що приєднується до заявки Португалії та Іспанії щодо проведення матчів мундіаля-2030, але у березні 2023 року від кандидатури України відмовилися через корупційні скандали в керівництві УАФ.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Жовтня 2023 12:26

В Харкові з-під завалів дістали тіло бабусі загиблого хлопчика
6 Жовтня 2023 12:36

СБУ вивела з Придністров’я і затримала на Одещині агента ФСБ
6 Жовтня 2023 12:15

Лауреатом Нобелівської премії миру стала іранська правозахисниця Наргіз Мохаммаді
6 Жовтня 2023 11:12

Турецький вантажний корабель підірвався на міні в Чорному морі
6 Жовтня 2023 10:54

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на майже $200 млн
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки