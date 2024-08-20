Чотири приватні будинки на Київщині були пошкоджені уламками збитих дронів і ракет 

Внаслідок падіння уламків російських ударних дронів і ракет були пошкоджені чотири приватні будинки та господарча будівля в одному з населених пунктів Київської області.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, “вночі та зранку ворог намагався атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет. Цілі збиті силами ППО”.

Як наголосив очільник ОДА, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

Водночас, як зазначив Кравченко, внаслідок падіння уламків збитих цілей наразі зафіксовані пошкодження чотирьох приватних будинків та господарчої будівлі в одному з населених пунктів. У будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, посічені фасади.

Крім того, в одному з районів сталося займання трав’яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки, додав голова ОДА.