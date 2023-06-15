Чотири країни передають Україні засоби ППО

Великобританія, Данія, Нідерланди та США оголосили про передачу Україні обладнання для протиповітряної оборони, повідомляється на сайті уряду Великобританії. Це дозволить Україні забезпечити її нагальні потреби у захисті на тлі того, що Росія продовжує здійснювати ракетні та дронові атаки на українські міста, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ініціатива передбачає поставку сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання озброєння вже розпочалося і має завершитися протягом кількох тижнів, йдеться у повідомленні.

Це оголошення, зауважують в уряді Великобританії, було зроблене перед черговим засіданням контактної групи з питань оборони України під керівництвом США (так званий формат “Рамштайн”), яка об’єднує близько 50 країн, що надають різноманітну військову підтримку Україні.