Політика

Чотири країни передають Україні засоби ППО

15 Червня 2023 19:03
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зброя, ппо

Великобританія, Данія, Нідерланди та США оголосили про передачу Україні обладнання для протиповітряної оборони, повідомляється на сайті уряду Великобританії. Це дозволить Україні забезпечити її нагальні потреби у захисті на тлі того, що Росія продовжує здійснювати ракетні та дронові атаки на українські міста, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ініціатива передбачає поставку сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання озброєння вже розпочалося і має завершитися протягом кількох тижнів, йдеться у повідомленні.

Це оголошення, зауважують в уряді Великобританії, було зроблене перед черговим засіданням контактної групи з питань оборони України під керівництвом США (так званий формат “Рамштайн”), яка об’єднує близько 50 країн, що надають різноманітну військову підтримку Україні.


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