Чорне море спільно розміновуватимуть три держави НАТО 

Туреччина, Румунія і Болгарія разом спільно очіщатимуть Чорне море від мін, які потрапляють у їхні води внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Як пише “Європейська правда”, про це заявило Міністерство оборони Туреччини.

Відомство не надало жодних подробиць про те, як буде вирішуватися проблема плавучих мін. Три країни обговорили це питання на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Минулого тижня британський уряд заявив, що РФ може використовувати морські міни для нападу на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлюючи їх на підходах до українських портів.