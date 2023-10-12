Суспільство

Чорне море спільно розміновуватимуть три держави НАТО 

12 Жовтня 2023 08:54
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нато, розмінування, чорне море

Туреччина, Румунія і Болгарія разом спільно очіщатимуть Чорне море від мін, які потрапляють у їхні води внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Як пише “Європейська правда”, про це заявило Міністерство оборони Туреччини.

Відомство не надало жодних подробиць про те, як буде вирішуватися проблема плавучих мін. Три країни обговорили це питання на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Минулого тижня британський уряд заявив, що РФ може використовувати морські міни для нападу на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлюючи їх на підходах до українських портів.


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