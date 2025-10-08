Чому кульчики з білого золота кращі за срібні прикраси

Золоті чи срібні сережки – це вічна дилема для тих, хто цінує і красу, і практичність. Срібні сережки приваблюють доступністю та легкістю, але чи вистачає цього, коли йдеться про комфорт, довговічність і щоденне носіння? Чи здатні вони витримати роки, залишаючись такими ж красивими, як у день покупки?

Переваги кульчиків із білого золота

Навіть найякісніше срібло вимагає регулярного полірування й з часом темніє, тоді як золоті прикраси зберігають свій блиск значно довше. Тому якщо ви обрали для себе кульчики з білого золота – ви отримаєте і вишуканий колір платини, і всі переваги золота:

– завдяки родієвому покриттю та більшій щільності металу сережки з білого золота не так сильно дряпаються та не окиснюються під час контакту зі шкірою або водою; міцність – завдяки сплавам (з нікелем, паладієм чи платиною) біле золото значно стійкіше до механічних пошкоджень;

Кожна пара сережок з білого золота – це маленька інвестиція у власний стиль. Тож коли ви обираєте ці прикраси у таких ювелірних бутиках, як sovajewels.com, ви точно робите вдалий вибір, яку б модель ви не вибрали.

Як обрати ідеальні кульчики з білого золота

Сучасні білі золоті прикраси – це не лише про класику. Вибір сережок на https://sovajewels.com/ua/ справді великий: від непомітних пусетів, які зручно носити щодня, до довгих підвісних моделей, що додають образу святковості. І щоб не розгубитися серед цього різноманіття, варто зважати на кілька простих критеріїв:

легкі моделі майже не відчуваються на вухах і стають улюбленою парою на кожен день, а масивніші варто залишити для вечірніх виходів чи особливих подій. Вставки: діаманти, сапфіри та перлини ще більше підкреслюють благородний блиск білого золота.

Завжди звертайте увагу на деталі – вони часто мають вирішальне значення. Дотримуйтесь цих критеріїв під час вибору і кульчики від SOVA з білого золота гармонійно завершать ваш образ і додадуть відчуття впевненості.

Тож якщо у вас вибір стоїть між сріблом і білим золотом – можна вважати, що його немає. Срібло – це швидкоплинний роман, а біле золото – надійний союз на роки, який не втрачає своєї краси й вартості.