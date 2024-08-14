Чоловіки, які не оновили військово-облікові дані, не зможуть здійснювати ніяких дій з водійським посвідченням

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не зможуть отримати та обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспорті засоби.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 13 серпня.

Згідно з постановою, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному держреєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про оновлення персональних даних, не будуть надаватися наступні адмінпослуги:

приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення;

приймання документів щодо держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Крім цього, міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.