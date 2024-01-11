Суспільство

Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні – Зеленський

11 Січня 2024 14:14
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та допомагати їй.

“Якщо у них призовний вік, то вони мають допомагати Україні і вони мають бути в Україні. І я зараз не кажу про те, хто має бути на фронті, а хто не має бути на фронті”, – сказав він журналістам перед зустріччю з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Таллінні в четвер.

“І якщо ви в Україні, і ви не на фронті, то ви працюєте. Де б ви не працювали, ми з повагою ставимося до кожної людини. І якщо ви працюєте і платите податки, то ви так само захищаєте державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призовного мобілізаційного віку і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є запитання”, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи має Естонія висилати в Україну чоловіків призовного віку.

“А не буде на військових грошей – не буде військових. Нікому буде захищати Україну”, – зазначив президент.


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