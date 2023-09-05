Суспільство

Чоловіка підозрюють у згвалтуванні 10-річної родички

5 Вересня 2023 18:23
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одеса, діти

В Одеській області у справі про зґвалтування 10-річної дівчини затримали її 30-річного родича. 

Про це пише УП.

Ймовірно, інцидент трапився у чоловіка вдома куди він запросив дівчинку, повідомляють в поліції області. 

До правоохоронців ввечері 4 вересня звернулася мати дитини. У поліції попередньо встановили причетність до злочину родича сім’ї. 

“Попередньо встановлено, що чоловік запросив до себе у гості дівчинку, пообіцявши їй подарувати мобільний телефон і рюкзак. А коли вона прийшла до його будинку, зґвалтував її”, – повідомляють в поліції. 

За фактом зґвалтування розпочатого кримінального провадження (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу). Санкція передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. 

З дитиною працює психолог. 

У коментарі УП. Життя речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська розповіла, що чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочину, він перебуває під вартою. 


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