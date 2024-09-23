Членам Корпусу вартових Ісламської революції в Ірані заборонили використовувати пристрої зв’язку — Reuters

Після вибухів пейджерів і рацій Хезболли в Лівані минулого тижня корпус вартових Ісламської революції Ірану наказав усім своїм членам припинити використовувати будь-які пристрої зв’язку.

Про це пише Reuters з посиланням на двох високопоставлених представників зі сфери безпеки Ірану.

Один зі співробітників служби безпеки розповів, що КВІР наразі проводить широкомасштабну операцію з перевірки всіх пристроїв, а не лише комунікаційного обладнання. За його словами, більшість із цих пристроїв або саморобні, або імпортовані з Китаю та Росії.

Як пояснило перше іранське джерело, збройні сили Ірану використовують ряд зашифрованих комунікаційних пристроїв, включно з раціями, для безпечного зв’язку. Незважаючи на те, що конкретні моделі та бренди можуть відрізнятися, іранське військове комунікаційне обладнання часто розроблялося всередині країни або було отримано від місцевих та іноземних постачальників, сказав чиновник.

Він додав, що збройні сили Ірану припинили використовувати пейджери вже більше двох десятиліть тому.

За словами чиновника, Тегеран розробив власні радіопередачі військового класу через свою оборонну промисловість. Це сталося, щоб уникнути залежності від іноземного імпорту, особливо через санкції Заходу, накладені на Тегеран через його ядерну програму.

Проте в минулому Іран імпортував комунікаційні пристрої з таких країн, як Китай, Росія і навіть Японія.

За словами чиновників, Іран також занепокоєний проникненням у КВІР ізраїльських агентів, в тому числі іранців, яким платить Ізраїль. Тож розпочалася ретельна перевірка кадрів поміж середніх і високопоставлених членів КВІР.

“Це включає перевірку їхніх банківських рахунків як в Ірані, так і за кордоном, а також історію їхніх подорожей і подорожей їхніх сімей”, — сказав представник служби безпеки.

Крім того, Іран посилює безпеку на ядерних і ракетних об’єктах, заявив представник служби безпеки.