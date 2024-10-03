Кримінал

Четверо людей згоріли живцем внаслідок пожежі на Харківщині
3 Жовтня 2024 13:14
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Наслідки пожежі, в якій загинуло четверо людей / Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Четверо людей згоріли живцем внаслідок пожежі у Борівській громаді Харквіської області.

Ще двоє людей отримали опіки, повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

“Згоріло ціле селище – більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти – полум’я розповсюджувалося шаленими темпами”, – написав Болвінов.

За його словами вогонь знову прийшов з Донеччини – з боку села Рубці  перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк “Червонооскільський”, а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські.

“Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев’яних будинків, шістдесят людей евакуйовані. Розслідуємо цю справу та невдовзі встановимо причину пожежі. Не виключено, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли”, – підсумував Болвінов.

Згоріло ціле селище – більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Двоє…

Posted by Сергій Болвінов on Thursday, October 3, 2024

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