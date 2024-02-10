Чеські та словацькі волонтери доставили в Україну автомобілі “швидкої допомоги” та позашляховики

Чеські та словацькі волонтери проїхали за тиждень 5000 км, щоб доставити українським медикам чергову колону автомобілів “швидкої допомоги” та позашляховиків, повідомляє видання Deník N.

Автомобілі були отримані завдяки благодійному збору “Швидкі для України”, який провела Словаччина.

“Частина шляху проходила в безпосередній близькості від лінії фронту, де було небезпечно робити навіть невеликі зупинки, проте найнебезпечніший момент волонтери пережили в Києві, де в безпосередній близькості від колони впала російська ракета”, – повідомляє Deník N, яке направило з колоною свого репортера.