Політика

Чеська ініціатива: перша партія снарядів прибуде в Україну в червні

30 Травня 2024 16:28
зброя, чехія
Ілюстративне фото / Getty Images

Перша партія снарядів, придбаних за чеською ініціативою, прибуде в Україну в червні. Про це повідомив представник уряду Чехії з питань України Томаш Копечний, передає Радіо Свобода.

“Перші кілька десятків тисяч снарядів прибудуть у червні. Йдеться про кількість між 50 та 100 тисячами снарядів”, – сказав Копечний на брифінгу

За його словами, наразі шість країн дали кошти на чеську ініціативу, метою якої було зібрати мільйон снарядів для України.

Купівлю снарядів уже профінансували Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада, а також Чехія.


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