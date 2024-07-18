Червінському знову обрали запобіжний та відправили під домашній арешт

Ексрозвіднику Роману Червінському обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про хабарництво. Його помістили під домашній арешт, повідомляє “Суспільне“.

П’ятий президент Петро Порошенко, який напередодні вніс заставу за Червінського у іншій справі, також прийшов на сьогоднішнє засідання суду. Він подав заяву, що має на меті взяти Червінського на поруки.

Окрім Порошенка, взяти Червінського на поруки були готові народні депутатки від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко та Вікторія Сюмар, а також колишній політвʼязень Володимир Балух.

За словами Червінського і його адвоката Костянтина Глоби, йдеться про справу 2020 року. При цьому відео щодо імовірного хабарництва, яке виклали в інтернет, було записане незаконно, воно порізане та сфальсифіковане, заявляє строна захисту.