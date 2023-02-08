Чернігівська область атакована ракетами класу “повітря-земля”

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявляє про «приліт» у Семенівській громаді.

«Авіаційний приліт у Семенівській громаді. Використано 2 ракети типу «повітря-земля», – написав він у телеграмі.

Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

Сьогодні близько 15:30 було оголошено повітряну тривогу на Чернігівщині. Вона тривала майже 20 хвилин.

Оперативне командування «Північ» повідомляє, що російська армія обстріляла з авіації прикордонний населений пункт на Чернігівщині.

«Близько 15:45 спостерігали 2 реактивних літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район н.п. Семенівка. Попередньо – 1 цивільний поранений. Ще 3 – під завалами будівлі», – йдеться у повідомленні.

Москва атаки на цивільних в Україні заперечує від початку повномасштабного вторгнення, попри наявність доказів і свідчень.