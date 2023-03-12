Чергова тисяча: в Генштабі назвали нові втрати окупантів

Українські захисники другу добу поспіль ліквідували понад тисячу російських загарбників.
За доними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3466 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7) од,
- артилерійських систем – 2487 (+4) од,
- РСЗВ – 493 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 259 (+2) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 242 (+0).
Дані уточнюються.
Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника.
Загалом, українські воїни минулої доби ліквідували 1090 російських загарбників, знищили 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 2 засоби ППО та 4 автомобілі.