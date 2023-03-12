Суспільство

Чергова тисяча: в Генштабі назвали нові втрати окупантів

12 Березня 2023 12:19
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втрати ворога, Генштаб

Українські захисники другу добу поспіль ліквідували понад тисячу російських загарбників.

За доними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3466 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2487 (+4) од,
  • РСЗВ – 493 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 259 (+2) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 242 (+0).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника.

Загалом, українські воїни минулої доби ліквідували 1090 російських загарбників, знищили 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 2 засоби ППО та 4 автомобілі.


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