Суспільство

Черга вантажівок на кордоні з Польщею розтягнулася майже на 17 кілометрів

4 Березня 2024 17:24
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кордон, польща
Протестувальники / Getty Images

Вантажівки, що виїжджають із Польщі через польсько-український пункт пропуску в Дорогуську вже понад два тижні очікують на проходження прикордонного контролю через протест польських аграріїв.

Про це повідомляє Польське Радіо.

Зазначається, що протестувальники пропускають лише поодинокі транспортні засоби через пункт пропуску на кордоні.

У Міській комендатурі поліції міста Холм розповіли про багатокілометрові черги із вантажівок у Дорогуську.

«Довжина черги дорівнює приблизно 17 кілометрів до населеного пункту Серебрище. Очікує орієнтовно 650 транспортних засобів. Час очікування на митний огляд – приблизно 371 година», – сказала представниця поліції Анджеліка Гломб-Куниш.

За її словами, протестувальники не пропускають через кордон вантажівки, але автомобілі з гуманітарною, військовою допомогою, а також із ліками та тваринами проходять через пункт пропуску в Дорогуську «без перебоїв».

Протести польських аграріїв тривають і перед іншими прикордонними переходами в Люблінському воєводстві. Так, у Гребенному очікування вантажівок у черзі становить 80 годин. Водночас станом на ранок понеділка у 15-кілометровій черзі до села Белжець стояли 450 вантажівок.


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