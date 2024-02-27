Суспільство

Через зростання прожиткового мінімуму в Україні проведуть перерахунок пенсій

27 Лютого 2024 12:15
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пенсія
Пенсіонерка / Getty Images

Разом зі щорічною індексацією пенсій, з 1 березня 2024 року в Україні проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Перерахунок пенсій через зростання прожиткового мінімуму проведуть відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень ЗУ “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, повідомили у Пенсійному фонді.

“У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 грн до 2361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму”, – йдеться у повідомленні.

Також, у Пенсійному фонді наголосили, що перерахунок пенсій проведуть без додаткових звернень пенсіонерів.


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