Через знеструмлення Дніпропетровської області під землею застрягло понад 1000 шахтарів

Через обстріли вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без електропостачання. Внаслідок цього під землею застрягло 1060 шахтарів.

Про це повідомляє Міненерго та ДТЕК.

“Без світла низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині. Під землею – понад 1000 людей. Загрози життю немає”, – йдеться у повідомленні Міненерго.

За повідомленнями ДТЕК, було введено план ліквідації надзвичайної ситуації: залучені резервні джерела живлення й розпочалася евакуація гірників на поверхню.

Всі гірники після евакуації проходять медичне обстеження. Постраждалих немає.