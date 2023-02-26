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Через вибухи на “Мачулищах” пошкоджений військово-транспортний літак Росії

26 Лютого 2023 16:42
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білорусь, вибух

Уранці 26 лютого на білоруському аеродромі “Мачулищі”, розташованому за 12 км від Мінська, сталося 2 вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак.

У районі вказаного аеродрому місцеві жителі спостерігають велику кількість військових та екіпажі ДАІ, які перевіряють усі автомобілі, що проїжджають, повідомляє BYPOL.

Під роздачу разом з літаком потрапила й снігоочисна техніка.

До Білорусі часто прилітають російські військово-транспортні літаки які чи то привозять техніку, чи забирають її, але попередніх повідомлень про прибуття літака до “Мачулищ” не було, тож можна припустити, що це повітряне судно перебувало там довший час.

Поки що деталей вибухів немає, як і немає даних про те, наскільки пошкоджений літак.


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