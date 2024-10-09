Через ураган Мілтон у США “Рамштайн” можуть перенести

У Пентагоні вирішують питання переносу “Рамштайну” в Німеччині, який має відбутись у суботу, 12 жовтня, у зв’язку з тим, що президент США не зможе бути пристунім через ураган.

Про це повідомяє “Голос Америки“ з посиланням на заяву речниці Пентагону Сабріни Сінгх під час брифінгу

“Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра”.

Відповідаючи на запитання, чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об’єднавши її з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні заявили, що поки не мають остаточного рішення.

“Ми лише зараз це з’ясовуємо. Тож коли з’являться оновлення, я обов’язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше”, – сказала речниця.