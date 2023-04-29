Суспільство

Через удар по будинку в Умані загинули 5 дітей, одна жінка зникла безвісти, – МВС

29 Квітня 2023 11:51
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умань, ракетний удар

Під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що внаслідок удару по будинку в Умані загинуло п’ятеро дітей. Розбір завалів триває.

Про це повідомляє глава МВС Ігорь Клименко.

За його словами, підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

“В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)“, – написав Клименко.

Також він додав, що безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу росіян 28 квітня одна з ракет влучила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.

Там досі продовжується розбір завалів. За останніми даними, відомо про 23 загиблих, ще 18 людей отримали поранення, а 17 були врятовані.


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