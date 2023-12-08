Через сумніви деяких країн ЄС Україна не скоро отримає доходи від російських активів — Reuters

Виконавча влада Європейського союзу має схвалити наступного тижня законодавчу пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів. Однак сумніви у Франції, Німеччині та Бельгії означають, що Україна не отримає грошей найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейських чиновників та дипломатів.

Законопроєкт очікується 12 грудня, за два дні до саміту лідерів країн ЄС, на якому обговорюватимуть бюджетну та військову допомогу Києву, а також просування заявки України на членство.

Агентство зазначає, що перспектива вето Угорщини та суперечки щодо бюджету між державами ЄС значно зменшують шанси на угоду щодо доходів від активів.

За словами дипломатів і офіційних осіб ЄС, які висловили тривалі сумніви трьох ключових столиць, Київ також не отримає миттєвих хороших новин щодо отримання доходів, отриманих від заморожених російських активів.

ЄС стверджує, що заморозив російські активи на загальну суму близько 21,5 мільярда євро і що ще 300 мільярдів євро коштів російського центрального банку заарештовано в ЄС та G7.

Близько 125 мільярдів євро з останньої суми належить бельгійській компанії Euroclear. Бельгія – держава ЄС, але не член G7 – підрахувала, що збере 2,3 мільярда євро податків у 2023-24 роках. Вона заявила, що використає ці кошти для допомоги Україні.

Пропозиція ЄК наступного тижня буде спрямована на впровадження стандартних правил поводження з арештованими активами в усіх країнах ЄС. Для його введення в дію потрібна одностайна підтримка 27.

За словами офіційних осіб ЄС, ця пропозиція уточнює юридичні зобов’язання залучених установ, а також доручає їм залишити заморожені російські активи.

Як зазначили єврочиновники, важливо те, що документ не включатиме пряму пропозицію про перерахування нових надходжень від цих активів до бюджету ЄС.

Очікується, що лідери ЄС не дадуть остаточного схвалення пропозиції на саміті, але, можливо, доручать своїм урядам більше працювати над нею. У зв’язку з тим, що Німеччина та Франція висловлюють застереження, швидкої угоди не видно.

Раніше заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра повідомила, що Європейський союз схвалив плани передачі прибутків від заморожених російських активів Україні. Юридичні пропозиції Єврокомісія планує висунути в грудні.