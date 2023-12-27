Через проблеми з оплатою затримуються поставки російської нафти в Індію – Reuters

Постачання російської сирої нафти Sokol державному індійському підприємству Indian Oil Corp затримується через проблеми з оплатою. Це змусило найбільшого нафтопереробника Індії використовувати свої запаси й купувати більше нафти на Близькому Сході.

Про це пише Reuters зі слід двох джерел, знайомих з цим питанням.

IOC – це єдине державне нафтопереробне підприємство в Індії, яке має річну угоду про купівлю різноманітних російської нафти.

Індійські нафтопереробники розраховуються за торгівлю нафтою з Росією в дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів після того, як уряд порадив їм не використовувати китайський юань, хоча приватні нафтопереробники все ще платять у юанях через брак альтернатив.

Перешкодою для платежів IOC за нафту Sokol було те, що ТОВ “Сахалін-1” не змогло відкрити рахунок у банку в ОАЕ для приймання платежів у дирхамах. Про це повідомило виданню джерела умовах анонімності.

IOC мав отримати шість вантажів російської нафти Sokol з кінця листопада по грудень. Згідно з оприлюдненими даними, ці вантажі зараз здебільшого плавають навколо Індії й Шрі-Ланки.