Через пошкодження енергетичної інфраструктури Укрзалізниця скасувала низку рейсів

Сьогодні, 26 вересня, в Одеській області внаслідок обстрілів та пошкоджень енергетичної інфраструктури скасовано кілька приміських маршрутів.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Російські обстріли спричинили знеструмлення на кількох ділянках залізниці. На Одещині скасовано рейси:
- поїзд №6208 Одеса-Головна – Роздільна 1;
- поїзд №6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна;
- поїзд №6254 Одеса-Головна – Подільськ;
- поїзд №6256 Одеса-Головна – Вапнярка.
Крім того, поїзд №6255 Вапнярка – Подільськ тимчасово курсуватиме за зміненою схемою: замість звичного маршруту до станції Одеса-Головна рух обмежать напрямком Вапнярка – Подільськ.