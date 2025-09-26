        Суспільство

        Через пошкодження енергетичної інфраструктури Укрзалізниця скасувала низку рейсів

        Галина Шподарева
        26 Вересня 2025 08:57
        Вокзал в Одесі / Фото: Головне в Україні
        Сьогодні, 26 вересня, в Одеській області внаслідок обстрілів та пошкоджень енергетичної інфраструктури скасовано кілька приміських маршрутів.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Російські обстріли спричинили знеструмлення на кількох ділянках залізниці. На Одещині скасовано рейси:

        • поїзд №6208 Одеса-Головна – Роздільна 1;
        • поїзд №6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна;
        • поїзд №6254 Одеса-Головна – Подільськ;
        • поїзд №6256 Одеса-Головна – Вапнярка.

        Крім того, поїзд №6255 Вапнярка – Подільськ тимчасово курсуватиме за зміненою схемою: замість звичного маршруту до станції Одеса-Головна рух обмежать напрямком Вапнярка – Подільськ.


