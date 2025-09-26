Через пошкодження енергетичної інфраструктури Укрзалізниця скасувала низку рейсів

Мінус 940 окупантів, два танки та 14 артсистем: втрати РФ за добу

Крім того, поїзд №6255 Вапнярка – Подільськ тимчасово курсуватиме за зміненою схемою: замість звичного маршруту до станції Одеса-Головна рух обмежать напрямком Вапнярка – Подільськ.

Про це повідомили в Укрзалізниці .

Сьогодні, 26 вересня, в Одеській області внаслідок обстрілів та пошкоджень енергетичної інфраструктури скасовано кілька приміських маршрутів.