Економіка

Через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України

8 Вересня 2023 11:30
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електроенергія

Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у шести областях України. Бригади енергетиків стають до ремонтних робіт після дозволу військових.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, на Донеччині через ворожі обстріли вимикалося чотири повітряні лінії електропередачі, що призвело до знеструмлення понад 5 тисяч абонентів. Ремонт розпочнеться після дозволу військових.

На Сумщині внаслідок ранкового ракетного обстрілу без світла близько 100 споживачів.

“Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях”, – розповіли у відомстві.


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