Економіка

Через обстріли в шести областях обмежене енергопостачання

11 Травня 2023 12:44
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енергетика

У шести областях України обмежене енергопостачання через обстріли, повідомили в Міністерстві енергетики.

За повідомленням, без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також внаслідок артилерійського обстрілу в Запорізькій області станом на ранок відключені від газопостачання 753 споживачі.

Водночас у міністерстві повідомили, що за добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів, більшість із них – у Донецькій та Херсонській областях.

У Міненерго додали, що енергетична система працює стабільно.

Від жовтня минулого року, за даними влади, російські війська випустили по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж.


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