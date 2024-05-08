Через обстріли Укренерго введе обмеження побутових та промислових споживачів

З 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження рівномірно розподілять по всім областям.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренрго”.

“Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго”, – йдеться у повідомленні.

Причина можливих обмежень – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.

“Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр “Укренерго” застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи”, – йдеться у повідомленні.

В ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 “шахедів” по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.