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Через обстріли Харківщини є один загиблий, 13 – поранені

14 Травня 2024 09:57
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Харківщина
Ілюстративне фото / Getty Images

Окупанти за добу здійснили низку артилерійських та мінометних обстрілів більш як 30 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого є 13 постраждалих, одна людина загинула.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Зранку о 6:30 загарбники завдали удару по Київському району Харкова. Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Постраждали чотири людини: чоловік 52 роки та три жінки 66, 56 та 38 років.

У Коротичах Харківського району внаслідок російського обстрілу ракетою Х-59, зафіксовано влучання у приміщення підприємства, де дістали поранення чотири людини, одна людина загинула.

У Липцях внаслідок російського обстрілу отримала поранення 70-річна жінка.

У Вовчанську внаслідок серії масованих обстрілів з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали чотири людини.

Як зазначив очільник ОДА, за минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 22 атак напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка.

На Харківському напрямку відбили 13 атак, Нова Товолжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке – Липці.

За словами начальника ОДА, станом на ранок 14 травня, 2065 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2989 з Харківського, 67 з Богодухівського та 1902 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйовано 7023 людей.


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