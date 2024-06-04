Суспільство

Через обстріл з Лівану на півночі Ізраїлю зайнялись масштабні пожежі 

4 Червня 2024 07:30
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ізраїль, пожежа
Ілюстративне фото / Getty Images

Вже понад 13 годин на півночі Ізраїлю вирують масштабні пожежі через атаку ракет і безпілотників з Лівану.

Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю, The times of Israel

Ізраїльська пожежно-рятувальна служба повідомляє, що понад 30 пожежних команд наразі борються з вогнем, який вирує на півночі.

У заяві пожежного департаменту наголошується, що зараз немає загрози для життя людей чи будинків, і додається, що вони “наполегливо працюють, щоб захистити громади та майно”.

Пожежна служба каже, що вогонь вирує понад 13 годин, відзначаючи при цьому сильну спеку, яка зараз охоплює територію.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що надає допомогу в гасінні пожежі, і що шестеро резервістів отримали легкі травми через вдихання диму. Їх доставили до лікарні.


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