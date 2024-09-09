Суспільство

Через невідомі дрони закривали найбільший аеропорт Швеції 
9 Вересня 2024 09:51
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швеція, дрони
Ілюстративне фото / SVT

Найбільший аеропорт Швеції поблизу Стокгольма на кілька годин закрили через невідомі безпілотники.

Про це повідомляє SVT.

Управління цивільної авіації повідомило, що на початку доби в районі аеропорту “Арланда” помітили невідомі безпілотники – щонайменш чотири апарати різного розміру, але невстановленого типу.

О 2 годині ночі вирішили призупинити роботу аеропорту, у зв’язку з чим п’ять рейсів відправили приземлятися у найближчі аеропорти – біля міст Ничепінг і біля Гетеборга. 

О 03:30 роботу аеропорту відновили. Поліція почала розслідування у зв’язку з перешкоджанням роботі аеропорту. 

“Ми підозрюємо, що це був умисний вчинок, але не можу сказати, з якою метою. З міркувань конфіденційності розслідування ми не хочемо вдаватися у деталі”, – сказав речник поліції Даніель Вікдаль.

У Збройних силах Швеції підтвердили, що знають про інцидент і взаємодіють з адміністрацією аеропорту. 


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